21 महीने से चीन छोड़कर बाहर नहीं निकले हैं शी जिनपिंग, सता रहा है तख्तापलट का डर?

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 31: इस हफ्ते विश्व में दो बड़े और महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन हो रहे हैं, जिनमें एक जी-20 शिखर सम्मेलन शनिवार को खत्म हुआ है और दूसरा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को लेकर है, जिसका नाम सीओपी-26 है, जिसका आयोजना स्कॉटलैंड के ग्लासको शहर में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें विश्व के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, सिवाय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्यक्तिगत रूप से अभी तक मुलाकात नहीं की है और जल्द ही किसी भी समय की संभावना नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, कि आखिर शी जिनपिंग देश से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं?

English summary

President Xi Jinping has not traveled abroad for the last 21 months, has not left China, is he afraid of a coup?