शी जिनपिंग ने रचा इतिहास, तीसरी बार लगातार चीन के राष्ट्रपति बने, नई टीम, नया प्रधानमंत्री भी चुना

Xi Jinping News: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को इतिहास रच दिया है और पार्टी के संस्थापक माओत्से तुंग के बाद सत्ता में एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने वाले सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेता बन गए। इसके साथी ही शी जिनपिंग ने जीवन भर चीन पर शासन करने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ कर लिया है। वहीं, चीन में फैसले लेने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी सात सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी में भी शी जिनपिंग गुट का वर्चस्व है। वहीं, 205 सदस्यीय सेन्ट्रल कमेटी में भी शी जिनपिंग के समर्थकों को भर लिया गया है। यानि, अपने तीसरे शासनकाल में शी जिनपिंग चीन के सबसे ज्यादा ताकतवर नेता बन गये हैं।

Xi Jinping has become the President of China for the third time in a row, creating history. At the same time, he has also announced a new standing committee.