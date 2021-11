मोदी सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, किसानों की जीत पर क्या कह रही है दुनिया की मीडिया?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 19: आज जब सुबह हुई तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद पहली बार अपने फैसले को वापस लेने वाली है। भारत में पिछले कई महीनों से किसानों का प्रचंड आंदोलन चल रहा था और सौ से ज्यादा किसानों की मौत प्रदर्शन में हो चुकी थी और आज भी अपनी मांगों के साथ ही किसान देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे थे, कि भारतीय प्रधानमंत्री ने सुबह 9 बजे देश की जनता को संबोधित करने का ट्वीट किया। वक्त की घड़ी में 9 बजे और पीएम मोदी ने ऐलान किया, कि काफी समझाने के बाद भी किसान सरकार की बात समझने में नाकाम रहे, लिहाजा सरकार तीनों विवादित कानून को वापस लेने का फैसला करती है। पीएम मोदी के इस फैसले पर विश्व की मीडिया क्या प्रतिक्रिया दे रही है, आईये जानते हैं।

English summary

Modi government has withdrawn all three controversial agricultural laws, know how the international media is reacting to this decision of Modi government.