दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ 40 सालों में पहली बार फटा, उगल रहा है लावा, आसमान हुआ लाल

International

oi-Pallavi Kumari

world largest volcano Mauna Loa News: दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ (Mauna Loa) हवाई (संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह) में फट गया है। मौना लुआ,दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है,जो 40 सालों में पहली बार फटा है। यूनाइटेट स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक ज्वालामुखी मौना लोआ के शिखर से विस्फोट 27 नवंबर को स्थानीय समयानुसार लगभग 11:30 बजे से शुरू हुआ था। उसके बाद से ही ज्वालामुखीय राख और लावा उगल रहा है। ज्वामुखी के शिखर पर ही अभी लावा निकल रहा है। हालांकि अभी स्थानीय लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है।

#HVO field crews are at Mauna Loa's NE Rift Zone to make observations and collect information that will be used to create lava flow maps and inform hazard analysis. Lava flows are not threatening downslope communities. #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/WTtgZg9uD0