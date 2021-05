शॉपिंग कॉम्पलेक्स में एक बिल्ली की वजह से महिला हो गई पानी-पानी, जानिए चूहे-बिल्ली का खेल

International

सैंडाउन, मई 25: ब्रिटेन के सैंडाउन में एक महिला के साथ अजीब वाकया हुआ, जिसके बारे में उसने लिखा है कि 'इस घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं शर्म से मर जाऊं'। एक शॉपिंग दुकान को महिला की वजह से कई घंटे तक बंद रखना और दुकान खुला भी तो कैसे, एक बिल्ली की वजह है। महिला जब दुकान में अल्दी सुपरमार्केट में खरीदादी कर रही थी, उसी वक्त ये वाकया हुआ। आपको बता दें कि अल्दी सुपरमार्केट भी बिग बाजार की तरह ही होता है। जब महिला शॉपिंग कर रही थी उसी वक्त उसके पर्स से एक बड़ा चूहा कूद गया। महिला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पर्स में एक चूहा है और उस चूहे को उसकी बिल्ली ने ही उसके पर्स में रख दिया है।

महिला के पर्स से निकला चूहा

महिला जब शॉपिंग कर रही थी तो अचानक उसकी बैग से एक चूहा निकल आया और फिर पूरे दुकान में अफरातफरी मच गई। ये सुपरमार्केट सैंडाउन के पास एक गांव में स्थित है। दुकान में चूहे की वजह से अफरातफरी मचने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश शुरू हुई, मगर चूहा को कोई पकड़ नहीं पा रहा था, जिसके बाद दुकान को काफी देर तक बंद रखना पड़ा। चूहे को पकड़ा भी तो महिला की बिल्ली ने। महिला की बिल्ली ने चूहे को काफी देर के बाद पकड़ा और फिर महिला ने वापस चूहे को निकालकर बैग में रख लिया।

'शर्म से मर गई'

महिला ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है कि ' मेरी बिल्ली को थैंक्स, मैं शर्म से मर गई। मैं खरीददारी के बाद जब मैंने पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला तो एक चूहा मेरे पर्स से निकल आया और फिर दुकान में अफरातफरी मच गई। मेरी बिल्ली ने ही चूहे को पकड़ा। मैं दुकानदारी से माफी मांगी है।' महिला ने लिखा कि उसकी बिल्ली ने ही एक दिन पहले एक चूहे को पकड़ा था और उसके पर्स में रख दिया था, जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। और जब महिला पैसे देने के लिए पर्स खोलती है तो अचानक उससे चूहा निकल आता है, जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था।

