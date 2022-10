Chip War: क्या भारत दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बन पाएगा? सबसे बड़े युद्ध की कितनी तैयारी?

International

नई दिल्ली,अक्टूबर 02: तेल की खोज के साथ ही अरब देशों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई और देखते ही देखते अरब देशों का वर्चस्व दुनिया पर दिखने लगा, लेकिन युग बदला और नये युग का 'नया तेल' चिप है। चिप के लिए दुनिया के अघोषित युद्ध में शामिल हो चुकी है और अगर चीन आज ताइवान पर हमला कर देता है, तो दुनिया के पास इतनी क्षमता नहीं है, कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक चिप का उत्पादन कर सके। वहीं, अगर चीन के हाथ में ताइवान चला जाता है, तो फिर चीन के हाथ में दुनिया का रिमोट कंट्रोल चला जाएगा। यानि, आने वाली दुनिया का लगाम उसी के हाथ में होगा, जिसके पास सेमीकंडक्टर यानि चिप उत्पादन की क्षमता है। लिहाजा, सवाल ये उठ रहे हैं, कि भविष्य बदलने वाली इस लड़ाई में भारत कहां खड़ा है? क्या भारत इस नई लड़ाई की तैयारी कर रहा है और क्या भारत चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को चिप वार में चुनौती देने की क्षमता रखता है? आईये जानते हैं, आज की तारीख में चिप को लेकर शुरू हुई इस लड़ाई में भारत की क्षमता क्या है?

