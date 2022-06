क्या इजरायल में होगी बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी? इलेक्शन से पहले सर्वे में कौन किसपर भारी?

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, जून 21: इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने सोमवार शाम देश में अगला चुनाव करवाने की और इजरायली संसद केसेट को भंग करने के लिए अगले हफ्ते विधेयक लाने की घोषणा कर दी है। जिसके मुताबिक, 25 अक्टूबर को अब इजरायल में फिर से चुनाव करवाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वहीं, इजरायल मे होने वाले चुनाव से पहले इजरायली मीडिया 103 एफएम की तरफ सर्वे प्रसारित किया गया है, कि देश में किसकी सरकार बन सकती है,या फिर इजरायल में एक बार फिर से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होगा?

नेतन्याहू का जलवा बरकरार, यैर लैपिड में भी कम नहीं धार, इजरायल में अबकी बार, किसकी सरकार?

English summary

A proposal to hold elections in Israel will be presented on October 25. Before that, know in the election survey, whose party is ahead?