पुतिन के परमाणु किले पर NATO का शिकंजा, भड़क गया रूस, लिथुआनिया को दे दी धमकी

मास्को, 23 जून : रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। जंग अब भी जारी है। वहीं, यूरोप और अमेरिका ने मास्को पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अब खबर है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो-NATO) सदस्य देश लिथुआनिया से मांग की है कि वह कैलिनिनग्राड पर खुलेआम लगाए गए शत्रुतापूर्ण प्रतिबंधों को तत्काल हटा दे। रूस की यह चेतावनी ऐसे समय पर आई जब लिथुआनिया ने नाटो देशों से चौतरफा घिरे रूस के परमाणु सैन्‍य किले कैलिनिनग्राड को रेल के जरिए जाने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

English summary

The Kremlin warns it will retaliate against the sanctions, stemming from its invasion of Ukraine, in a way that will have a “significant negative impact" on the Lithuanian people, raising fears of a direct confrontation between Russia and NATO.