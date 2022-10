India-China: पीएम मोदी ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले शी जिनपिंग को अभी तक बधाई क्यों नहीं दी है?

International

oi-Abhijat Shekhar

Narendra Modi Xi jinping: शी जिनपिंग को चीन का लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हुए अब चार दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन दुनिया के बड़े नेताओं की तरफ से अभी तक शी जिनपिंग को बधाई संदेश नहीं भेजा गया है। अभी तक प्रमुख देशों में सिर्फ रूस, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने ही चीनी राष्ट्रपति को बधाई दी है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शी जिनपिंग को अभी तक बधाई संदेश नहीं भेजा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, कि आखिर भारतीय प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग को शुभकामनाएं क्यों नहीं दी है और इसके पीछे भारत की रणनीति क्या है?

English summary

Why has Prime Minister Narendra Modi not yet congratulated Xi Jinping, who became the President for the third time?