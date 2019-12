इमरान ख़ान के भतीजे की पुलिस को तलाश क्यों?

International

bbc-BBC Hindi

पाकिस्तान में पुलिस ने कहा है कि लाहौर के पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ़ कार्डियोलॉजी अस्पताल में हिंसा के मामले में उसे प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के भतीजे की तलाश है. इस घटना में तीन मरीज़ों की मौत हुई थी.

लाहौर पुलिस ने हसन नियाज़ी के घर पर छापेमारी की लेकिन उनका कहना है कि वो कहीं छिपे हुए हैं.

नियाज़ी उन सैकड़ों वकीलों में शामिल हैं जिन्होंने शहर के एक अस्पताल में डॉक्टरों से विवाद होने के बाद तोड़फोड़ की थी. इस मामले में शांति बहाली के लिए रॉयट पुलिस को बुलाना पड़ा था.

अस्पताल के स्टाफ़ को मारते और अस्पताल की संपत्ति को नुक़सान पहुंचाते सूट और टाई पहने वकीलों की तस्वीरें सामने आई थीं. इससे लोगों को धक्का लगा था और उन्होंने घटना की निंदा की थी.

लोग जब वकीलों की निंदा कर रहे थे तब हसन नियाज़ी की तस्वीरें और फ़ोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे थे.

नियाज़ी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लाहौर के पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ़ कार्डियोलॉजी में हुई हिंसा में भाग लिया था और ट्विटर पर इसके लिए उन्होंने बुधवार को खेद भी जताया था.

After watching this clip I feel ashamed of myself. This is murder!!!

My support and protest was limited to initiation of legal action against the concerned doctors. I only stand for peaceful protests.

It’s sad day and I condemn my own self for supporting this protest now pic.twitter.com/Pc6FKaYypo