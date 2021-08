क्यों नहीं सामने आ रहा तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा ? ये हैं कारण

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काबुल, 30 अगस्त: अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को दो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उसका प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा दुनिया की नजरों से अब भी गायब है। आजतक उसे कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। सिर्फ तालिबान ने उसकी एक तस्वीर जारी की हुई है, वही दुनियाभर में घूम रही है। वैसे तालिबान का दावा है कि हिबतुल्लाह अखुंदजादा जल्द ही दुनिया के सामने होगा। लेकिन, इस दावे के सच होने तक या उसके बाद भी यह सवाल बरकरार रहेगा कि आखिर तालिबान चीफ दुनिया के सामने क्यों नहीं आता ? यहां हम उन्हीं संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं, जो उसके गायब रहने का कारण हो सकता है।

English summary

Taliban chief Hibatullah Akhundzada is still missing from the eyes of the world, because he is following the policy of Mullah Omar