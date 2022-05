बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का नेपाल दौरा, भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काठमांडू, 16 मई: 2020 के सीमा विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनी चार दिवसीय नेपाल यात्री की शुरुआत भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी से की है। नेपाल की पिछली केपी शर्मा ओली की सरकार पर चीन का कुछ ज्यादा ही असर था, जिसने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करके दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक रिश्ते में एक रेखा खींचने की कोशिश की थी। लेकिन,इस नेपाल दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने जिस अंदाज में की है, वह दोनों देशों की आपसी घनिष्ठता को तो चिन्हित करता ही है, अगर भारत की आंतरिक राजनीति को देखें तो लगता है कि इसके जरिए एक बहुत बड़े वर्ग को सीधा सियासी संदेश देने की भी कोशिश है।

English summary

A big message for India's Dalit politics is hidden in PM Modi's visit to Nepal on Buddha Purnima. Dr Ambedkar was a follower of Lord Buddha and Dalits consider him their greatest messiah.