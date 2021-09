तालिबान का समर्थन चीन क्यों कर रहा है और ये भारत के लिए काफी खतरनाक कैसे बन गया है?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 14: तालिबान की वापसी को न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी एक जीत के रूप में माना गया है। जबकि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान का समर्थन किया है, और चीन 2019 के आसपास तालिबान के लिए हमदर्द और दोस्त और एक बड़े भाई के तौर पर सामने आ गया। 2019 में तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान को लेकर चीन के विशेष प्रतिनिधि देंग ज़िजुन से मिलने के लिए बीजिंग का दौरा किया था। जिसमें तालिबान और चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तालिबान की शांति वार्ता पर चर्चा की। लेकिन, अब तालिबान और चीन की ये दोस्ती भारत के लिए काफी खतरनाक साबित होती नजर आ रही है।

English summary

Why is China giving so much support to the Taliban and why is this an alarm bell for India?