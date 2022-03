चीन ने लद्दाख में हॉट स्प्रिंग एरिया खाली करने का क्यों किया दावा ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 16 मार्च: पूर्वी लद्दाख में लगभग दो वर्षों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर अभी भी भारत और चीन के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 15वीं दौर की बातचीत हुई है, लेकिन पूर्ण समाधान की अभी तक संभावनाएं ही तलाशी जा रही हैं। इस बीच चीन ने ऐसे इलाके से सैनिकों के हटने का दावा कर दिया है, जिसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तथ्य सामने नहीं है। यह इलाका है- हॉट स्प्रिंग एरिया का। चीन की ओर से यह दावा क्यों किया गया है, यह बड़ा सवाल बन गया है।

English summary

China has claimed to vacate the hot spring area in eastern Ladakh, which has not been confirmed nor the intention of the dragon behind such a claim has been clarified