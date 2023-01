चीन में बच्चे पैदा करने से क्यों भाग रहे हैं लोग? अंदर की बात जानिए

चीन में एक गजब ट्रेंड देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा आबादी बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। कहते हैं कि सामाजिक माहौल ही ऐसा बन गया है। पिछले साल चीन की आबादी 6 दशकों बाद घट गई है।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चीन में घटती जनसंख्या के लिए सिर्फ वहां की कम्युनिस्ट सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार नहीं हैं। इसके पीछे वहां का सामाजिक माहौल भी कारण बन चुका है। लोगों की परिवारों में दिलचस्पी ही खत्म हो चुकी है। वहां का युवा वर्ग बड़े परिवार के नाम से ही भागने लगा है। जो सिंगल हैं, वो उसी में सुकून महसूस कर रहे हैं। परिवार उनके लिए बोझ बन चुका है। यह ट्रेंड सिर्फ चीन के लिए ही खतरनाक नहीं है। यह बाकी मुल्कों के लिए भी सजग होने वाली स्थिति है। क्योंकि, भारत में जनसंख्या असंतुलन के पीछे ऐसी ही आशंका हो सकती है। जहां कुछ वर्ग तो जन्म दर बढ़ाने पर तुले हुए हैं तो बड़े पैमाने पर एक शहरी कामकाजी वर्ग पैदा हो रहा है, जो बहुत ही छोटा परिवार रखना चाहता है। शुरुआत में इसका कारण आर्थिक हो सकता है।

New Year 2023 में India Population में होगा नंबर-1, हम बोझ या रिसोर्स ? | वनइंडिया हिंदी | *News

English summary

China's youth have started shying away from having more children. The reason for this is both social and economic. People have now got used to living in small families or all alone