ईरान में अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ सड़क पर क्यों हैं लोग

अपनी ही सेना की मिसाइल से यूक्रेन के यात्री विमान मारकर गिराए जाने के ख़िलाफ़ ईरान सरकार को दूसरे दिन सड़क पर विरोध-प्रदर्शन का सामना करना पड़ा.

यह यात्री विमान आठ जनवरी को तेहरान से यूक्रेन की राजधानी कीएफ़ जा रहा था. तेहरान से उड़ान भरने के बाद ही ईरान की सेना ने 'ग़लती' से मार गिराया था. इसमें 176 लोग सवार थे, जिसमें से 86 ईरान के नागरिक थे. प्लेन पर मिसाइल हमले के बाद सभी पैसेंजरों की मौत हो गई थी.

ईरान ने पहले विमान को मार गिराने से इनकार किया था लेकिन अंतरराष्ट्रीय ख़ुफ़िया सूचना से तथ्य सामने आए तो ईरान को स्वीकार करना पड़ा था.

ईरान के लोग इसी को लेकर सड़क पर हैं. विरोध-प्रदर्शन तेहरान के अलावा कई और शहरों में हो रहे हैं. ख़बर है कि सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं.

अमरीका से तनाव के बीच 11 जनवरी को ईरान ने स्वीकार किया था कि उसी ने यूक्रेन के यात्री विमान को 'ग़लती' से मार गिराया था. ईरान ने इसे मानवीय भूल कहा था.

इसी महीने दो जनवरी को इरानी सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी को अमरीका ने मार दिया था. इसी के पलटवार में ईरान ने इराक़ में आठ जनवरी को अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था.

इसके ठीक बाद ईरानी सेना ने यूक्रेन के यात्री प्लेन को मार गिराया था. इस प्लेन में ईरान के अलावा कनाडा, यूक्रेन, यूके, अफ़ग़ानिस्तान और स्वीडन के नागरिक सवार थे.

सुरक्षाबलों की भारी तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर आए. प्रदर्शन को रोकने के लिए दंगा निरोधी पुलिस, इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड और सिविल ड्रेस में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे.

एक वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी ईरान की सरकार के एक प्रॉपेगैंडा को ख़ारिज कर रहे हैं. तेहरान स्थित शाहिद बेहिश्ति यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर इसराइल और अमरीका के राष्ट्रध्वज पेंट किए गए थे, जिस पर प्रदर्शनकारी चढ़ने से बचते दिखे. सारे प्रदर्शनकारी झंडे के बगल से गुजर रहे थे.

कई सोशल मीडिया पोस्ट में प्रदर्शनकारियों को ईरान में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सुना जा सकता है. ये नारे हैं- ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारा दुश्मन अमरीका नहीं है. हमारा दुश्मन देश के भीतर ही है.''

ज़्यादातर प्रदर्शनकारी महिलाएं थीं. सोशल मीडिया पर डाले गए क्लिप में देखा जा सकता है कि महिलाएं तेहरान में आज़ादी स्क्वेयर पर ज़ोरदार नारे लगा रही हैं. बीबीसी फ़ारसी के अनुसार पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया है.

ईरान की अर्द्ध-सराकरी न्यूज़ एजेंसी फ़ार्स का कहना है कि राजधानी तेहरान के कई इलाक़ों में एक हज़ार से ज़्यादा लोग सड़क पर थे. तेहरान के अलावा भी कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं.

बीबीसी अरब अफ़ेयर्स के संपादक सेबैस्टियन अशर का कहना है कि जिन्होंने लगातार प्रदर्शन करने का फ़ैसला किया है वो सुरक्षाबलों के साथ हिंसा को लेकर सतर्क होंगे क्योंकि अतीत में बहुत ही सख़्ती से ऐसे आंदोलनों को दबाया गया है.

