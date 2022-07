कौन थे पत्रकार जमाल खशोगी, जिनकी हत्या करवाने का आरोप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर है?

International

oi-Abhijat Shekhar

जेद्दा, जुलाई 16: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने कहा कि, सऊदी अरब क्राउन प्रिंस से बातचीत के दौरान उन्होंने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्याकांड का मुद्दा उठाया। लेकिन, सऊदी क्राउन प्रिंस ने तमाम आरोपों को नकार दिया। लेकिन, जब पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से जमाल खशोगी को लेकर पूछा, कि क्या वो माफी मांगेंगे, तो उस वक्त वो मुस्कुरा रहे थे। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में आई खटास की सबसे बड़ी वजह जमाल खशोगी हत्याकांड है, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आईये जानते हैं, कि पत्रकार जमाल खशोगी कौन थे, सऊदी क्राउन प्रिंस से उनकी क्या दुश्मनी थी और दूतावास के अंदर उनकी हत्या कैसे की गई?

Video: 'क्या आप माफी मांगेंगे?' जमाल खशोगी के 'हत्यारोपी' प्रिंस सलमान से पूछा गया सीधा सवाल

English summary

Who was the journalist Prince Salman, who was killed in the consulate of Saudi Arabia in Turkey and Prince Salman was accused.