जिसका डर था वही हुआ: WHO की जांच टीम ने चीन को बताया बेदाग, वुहान में नहीं मिले सबूत

International

oi-Abhijat Shekhar

वुहान: WHO ने कोरोना वायरस ऑउटब्रेक पर चीन को करीब करीब क्लीनचिट दे दिया है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने को लेकर कोई बड़ा सबूत WHO जांच टीम के हाथ नहीं लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बेन एम्ब्रेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी टीम को वुहान बाजार के बाहर कोरोना संक्रमण फैलने के सबूत मिले हैं, जिससे ये जाहिर नहीं होता है कि वुहान बाजार से कोरोना संक्रमण फैला है। WHO ने अपने बयान में कहा है कि हम अभी भी कोरोना के सोर्स की तलाश कर रहे हैं। लेकिन, अभी तक जो सबूत हमें मिले हैं उससे ये जाहिर नहीं होता है कि चीन से ही कोरोना वायरस दुनिया में फैला है। WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी अधिकारी भी शामिल थे।

WHO ने कहा- नहीं मिले सबूत

WHO ने चीनी अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि WHO की जांच टीम ने हर सबत को खंगालने की कोशिश की। हमने हर सबूत पर विस्तार से जांच की है, लेकिन हमारे हाथ अभी तक कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, जिससे किसी एक नतीजे पर पहुंचा जा सके। हालांकि WHO ने कहा है कि हम अभी भी और सबूतों की जांच कर रहे हैं। और अभी ये कहना मुश्किल है कि कब तक आखिरी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। WHO की जांच टीम ने बयान में कहा है कि कुछ ही दिनों की जांच में फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके लिए हमें लंबे पड़ताल और कई मेडिकल दस्तावेजों को पढ़ने की जरूरत है।

वुहान में कोरोना कैसे फैला, WHO को नहीं पता

WHO की टीम में पशुचिकित्सा, विषाणु विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और महामारी विज्ञान में विशेषज्ञता वाले सदस्य शामिल हैं।WHO की टीम ने कहा है कि उन्हें पता नहीं चल पाया है कि आखिर वुहान मार्केट में कोरोना वायरस कैसे फैला है। हां, ये जरूर है कि वुहान मार्केट में दिसंबर 2019 में जाने वाले लोग कोरोना वायरस की चपेट में आये हैं, लेकिन वुहान बाजार में वायरस कैसे आया इसकी कोई जानकारी या कोई सबूत WHO को नहीं मिले हैं। हम अभी भी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए लगातार स्टडी कर रहे हैं। हमने कई जानवरों के अवशेष जांच के लिए जमा किए हैं, जिनपर हमें शक है कि उनसे कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है। WHO ने कहा है कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के शुरूआती हफ्तों में वुहान मार्केट से कोरोना वायरस के फैलने की खबर है, लेकिन डिटेल्ड रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है।

WHO की टीम ने यह भी कहा है कि उनकी जांच में ये भी पता नहीं चल पाया है कि क्या वुहान मार्केट में ही सबसे पहले कोरोना वायरस ऑउटब्रेक हुआ था या नहीं। वुहान फुड मार्केट का वायरस को लेकर कोई पूर्व इतिहास भी नहीं रहा है। वुहान मार्केट को लेकर सिर्फ कयास ही हैं कि यहीं से कोरोना वायरस सबसे पहली बार ब्रेक हुआ था और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 10 दिनों की जांच के बाद WHO ने चीन को पाक साफ करार दे दिया है।