BBC का मालिक कौन है ? पक्षपात के आरोपों की हकीकत और कमाई का स्रोत जानिए

बीबीसी ने पीएम मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री प्रसारित किए हैं, उसको लेकर काफी विवाद है। लेकिन, बीबीसी के साथ यह नया नहीं है। बीबीसी पर ब्रिटेन में भी पक्षपात के आरोप हैं और एक समय इसके डीजी और चेयरमैन तक यह मान चुके हैं।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीबीसी या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इन दिनों भारत समेत दुनिया में कई जगहों पर विवादों की वजह बन चुका है। इसका कारण ये है कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'India: The Modi Question' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, जिसपर भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने तक के आरोप लग रहे हैं। भारत सरकार ने बीबीसी की इस हरकत को 'प्रोपेगेंडा' और 'औपनिवेशिक मानसिकता' वाला बताया है। पिछले हफ्ते यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पीएम मोदी के समर्थन में उतर पड़े थे और कहा था कि वे इस डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं हैं। भारत में भी इस डॉक्यूमेंट्री के बहाने विरोधियों को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि, इस मसले पर विपक्ष में भी गहरा मतभेद उभर आया है। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा तक दे दिया है।

BBC Documentary का विरोध करने के बाद AK Antony के बेटे ने Congress से दिया इस्तीफा | वनइंडिया हिंदी

English summary

Who is the owner of BBC, what is its source of income, why there are allegations of favoritism, today you will get answer to every question