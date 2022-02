कोरोना महामारी नहीं हुई है खत्म, अभी आएंगे कई और वेरिएंट्स, WHO की प्रमुख वैज्ञानिक का दावा

International

oi-Abhijat Shekhar

केपटाउन, फरवरी 11: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि, दुनिया में अभी कोविड महामारी का अंत नहीं हुआ है और अभी दुनिया में कई और वेरिएंट्स आने बाकी है। स्वामीनाथन ने दक्षिण अफ्रीका में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि, "हमने देखा है कि वायरस विकसित होता है, उत्परिवर्तित होता है...।

English summary

WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan has said that the Kovid epidemic is not over yet and many more variants will come to the fore.