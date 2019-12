जब तेज आवाज़ से गूंज उठा आकाश, थर्रा उठे घर में सो रहे लोग

International

bbc-BBC Hindi

लंदन और ब्रिटेन के उत्तरी इलाक़े में रात को लोग चैन से घरों के भीतर सो रहे थे. लेकिन सवेरे तड़के तेज़ सॉनिक बूम के कारण उनकी नींद खुल गई.

इस इलाक़े के लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्थानीय समयानुसार सवेरे 4.20 बजे उन्हें आसमान में एक "तेज़ धमाका" सुनाई दिया, ज़मीन पर बने उनके घरों की दीवारें थर्राने लगीं और इसके ठीक थोड़ी देर बाद सड़कों से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें आने लगीं.

तेज़ धमाके की ये आवाज़ रॉयल एयर फोर्स के दो टाएफ़ून विमानों की थीं जिन्होंने लिंकनशायर के कॉनिंग्स्बी से उड़ान भरी थी. उन दोनों विमानों को वायु क्षेत्र में आए एक दूसरे विमान की टोह लेने और उसकी मदद करने के लिए भेजा गया था.

इन दो विमानों के सॉनिक बूम को पूरे लंदन, हर्टफोर्डशायर और बेडफोर्डशायर में सुना गया.

कुछ देर बाद लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि ये आवाज़ रॉयल एयर फोर्स के विमान की थी जो आवाज़ की गति से अधिक तेज़ी से उड़ान भर रहा था.

इन विमानों को केवल आपात स्थिति में ही आवाज़ की गति से अधिक तेज़ी से उड़ने की इजाज़त होती है. और अक्सर अनजान विमान का पीछा करने की स्थिति में इन्हें इस तरह की इजाज़त दी जाती है.

The loud bang heard throughout north London and surrounding areas was the result of a sonic boom from RAF planes. There is no cause for concern.