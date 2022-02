जानिए क्या है SWIFT सिस्टम, जिसपर प्रतिबंध से टूट सकती है रूस की कमर, भारत में महंगे हो सकते हैं तेल-गैस

International

oi-Ankur Singh

मास्को/कीव, 27 फरवरी। यूक्रेन पर जिस तरह से रूस लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कई प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से रूस यूक्रेन को लेकर अपने रुख में नरमी नहीं दिखा रहा था उसे देखते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अबतक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूसी बैंकों पर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन का प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रूसे का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए 600 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ा आर्थिक हथियार था, ऐसे में इसपर स्विफ्ट बैन लगने से रूस को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। स्विफ्ट बैन को एक तरह से आर्थिक परमाणु बम कहा जाता है।

English summary

What sis SWIFT transaction system all you need to know how will it affect oil prices in India.