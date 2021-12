कल पाकिस्तान में 57 इस्लामिक देशों का शिखर सम्मेलन, इमरान खान के एजेंडे से घबराए मुस्लिम देश?

International

Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, दिसंबर 18: पाकिस्तान ने सभी 57 मुस्लिम देशों को इस्लामाबाद में एक 'विशालकाय' बैठक के लिए आमंत्रित किया है और पाकिस्तान ने कल यानि 19 दिसंबर को विश्व के सभी 57 इस्लामिक देशों के साथ बैठक करने का दावा किया है। लेकिन, सवाल ये उठ रहे हैं, कि आखिर पाकिस्तान सभी मुस्लिम देशों के साथ बैठक कर क्या हासिल करना चाहता है और क्या मुस्लिम देश पाकिस्तान में होने वाली बैठक को लेकर उत्साहित भी हैं, या फिर मुस्लिम देशों को 'एक' करने की इमरान खान की कोशिश बेदम रहने वाली है।

English summary

Tomorrow there is going to be a meeting of 57 Islamic countries in Pakistan, know what is Imran Khan's agenda and why Muslim countries are hesitant to attend the meeting?