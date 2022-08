क्या है भारत का रहस्यमयी प्राचीन प्रतीक 'स्वास्तिक', कई देशों की सरकारें डरकर क्यों लगा रही हैं बैन?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 14: पिछले एक हफ्ते से दुनियाभर के मीडिया रिपोर्ट में स्वास्तिक चर्चा में है, जो भारत का प्राचीन प्रतीक है, जो कभी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये यहूदियों से नफरत और यहूदी-विरोधी की जानलेवा नाजी विचारधारा के साथ जुड़ गया, खासकर पश्चिमी मीडिया ने स्वास्तिक को हिटलर के यहूदी विरोधी नफरत से जोड़कर इसका काफी प्रचार किया और फिर ये हिटलर के नफरत का प्रतीक बन गया। 11 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स राज्य, विक्टोरिया के बाद दूसरा राज्य बन गया, जिसने विरोध प्रदर्शनों में स्वास्तिक चिन्ह के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, इसमें हिंदुओं, सिखों, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को इसका इस्तेमाल करने पर छूट दी गई है।

English summary

Why are the marks of Swastika, the ancient mysterious symbol of India, being found in different parts of the world?