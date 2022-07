G20 क्या है, जिसका अगला अध्यक्ष भारत बनेगा, लेकिन मोदी सरकार के फैसले पर चीन को है आपत्ति

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 09: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की सात जुलाई को जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इंडोनेशिया की राजधानी बाली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जी20 की बैठक से इतर सीमा विवाद के मुद्दों पर चर्चा की गई। अब 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन इसी साल नवंबर में बाली में ही होगा। और इसके बाद जी20 देशों की अध्यक्षता भारत के हाथों में आ जाएगी।

QUAD, बुलेट ट्रेन, पीएम मोदी, मनमोहन सिंह...कैसे भारत के महान मित्र बन गये थे शिंजो आबे?

English summary

What is G20, whose next president will be India and on which decision of Modi government China has objected.