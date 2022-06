चीन के समाज में महिलाओं की क्या है स्थिति, रेस्टोरेंट में पिटाई के बाद सवाल? सरकार का नहीं मिलता है साथ

International

Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 13: चीन के एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में डिनर कर रही एक महिला से हिंसक मारपीट के बाद उसका फुटेज चीन के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और चीन में एक बार फिर से लैंगिंग असमानता को लेकर सवाल पूछे जाने शुरू हो गये हैं, जिसमें मीटू मूवमेंट भी है, जिसे शी जिनपिंग सरकार ने पनपने नहीं दिया। हालांकि, चीन हमेशा से एक रहस्यमयी राष्ट्र रहा है, फिर भी चीन में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में समय समय पर रिपोर्ट आते रहते हैं। आईये जानते हैं, कि रेस्टोरेंट विवाद ने एक बार फिर चीन की महिलाओं की दयनीय स्थिति को कैसे उजागर कर दिया है।

English summary

What is the status of women in China and how women are abused in Chinese society, know