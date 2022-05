Blood rain क्या है ? मौसम वालों ने यहां के लिए की है दुर्लभ बारिश की भविष्यवाणी

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 20 मई: क्लाइमेट चेंज ने मौसमों को असामान्य कर दिया है। कहीं बारिश होती है तो होती ही रह जाती है और कहीं सूखा पड़ता है तो बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तड़पने लगते हैं। असम में हुई बे-मौसम की भयानक बारिश ने कैसी तबाही मचाई है, उसका गवाह पूरा देश है। पिछले हफ्ते राजधानी में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। अब ब्रिटेन में 'ब्लेड रेन' का अलर्ट जारी किया गया है। ब्लड रेन या खून जैसी बारिश के लिए भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज ही जिम्मेदार है और उसके कारण हम मानव ही हैं। आइए जानते हैं कि ब्लड रेन होता क्या है और यूके में इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है।

English summary

The Met Office in the UK has predicted blood rain, the sky may also appear red. Such a weather phenomenon occurs due to dust particles and sand present in the air.