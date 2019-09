#Ghotki की घटना पर पाकिस्तानी लोग क्या बोले?

पाकिस्तान में एक स्कूल की इमारत और मंदिर में तोड़ फोड़ किए जाने की घटना सामने आई है.

यह मामला सिंध प्रांत के घोटकी ज़िले का बताया गया है, जहां एक हिंदू शिक्षक पर ईश निंदा का आरोप लगा था. बताया जा रहा है कि इस आरोप के बाद उग्र भीड़ ने यह तोड़ फोड़ की है.

रविवार को पाकिस्तान के कुछ धार्मिक संगठनों ने ज़िले में बंद बुलाया था और कई जगहों पर जुलूस निकाले गए. इस वजह से घोटकी में कारोबार प्रभावित हुआ.

इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक समूह ने स्कूल की बिल्डिंग पर हमला कर दिया. वहीं एक अन्य समूह ने स्कूल के मालिक के घर पर भी हमला कर दिया.

पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पर लाठी-डंडों के साथ प्रदर्शनकारियों के वीडियो साझा कर रहे हैं. इन वीडियो में कुछ लोग एक हिंदू मंदिर और स्कूल में तोड़-फोड़ करते नज़र आ रहे हैं.

इसके साथ ही पाकिस्तान में #Blasphemy और #Ghotki टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. कई लोग यह बात भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक नेता मिया मिट्ठू का हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है.

सलमान दुरानी ने लिखा है, ''मुझे यह बोलते हुए शर्म आ रही है, सिंध के घोटकी में कुछ मुस्लिम अतिवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों का उत्पीड़न किया. हम बात करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे.''

I'm ashamed to say, Hindu community in #Ghotki is tortured and abused by the Muslim Extremists in Sindh. We talk on the extreme views of the Hindu community in India against minorities there, we always ignore to account our behaviours towards minorities in our home. Shame! pic.twitter.com/ds7N2tlXpN — Salman Durrani (@salmandurrani0) 16 September 2019

फ़हद हुसैन क़ाज़ी ने लिखा, ''मेरे ज़िले घोटकी में मुझे पता है कि कौन लोग इस्लाम का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. सरकार इन लोगों के ख़िलाफ़ क़दम उठाने चाहिए.''

In my district #Ghotki I know who are always used islam for their interests.

Federal Gov & Sindh Gov must take action against all culprits those who created tention.

Dear sir @peaceforchange plz I'm requesting you as a Pakistani now you should expose culprits.#NoExtremism — Fahad Hussain Kazi 🇵🇰 (@kazi_91) 16 September 2019

समरीना हाशमी ने ट्वीट किया है, ''सरकारें भी मियां मिट्ठू जैसे अपराधियों का समर्थन करती हैं, इनकी तरफ़ कोई ध्यान क्यों नहीं देता?''

हमज़ा अली अब्बासी ने लिखा है, ''एक मुस्लिम, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं घोटकी की घटना की वजह से शर्मिंदा हूं. और मैं पाकिस्तानी हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगता हूं.''

#Ghotki As a Muslim, a Pakistani, i m ashamed today & i want to apologise to our Pakistani Hindu community. We all must seek forgiveness from Allah for this atrocity. The time has come to launch an organised ideological effort against this mindset which results in such incidents. pic.twitter.com/XpBivehBxl — Hamza Ali Abbasi (@iamhamzaabbasi) 16 September 2019

सुम्मैया नवाज़ ख़ान नामक एक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है, ''मैं घोटकी में रहती हूं और मैं उन हिंदू शिक्षक को भी जानती हूं. मैं एक बार उनके स्कूल में भी गई थी. यक़ीन मानिए वो एक अच्छे इंसान हैं. हिंदू समुदाय ने हमारे देश के लिए बहुत काम किए हैं. कृप्या मंदिरों को तोड़ा ना जाए. इस्लाम को शर्मिंदा ना करें.''

I live in #Ghotki I know that Hindu teacher I once joined his academy believe me he is a kind man. Our Hindu community has done a lot for the country. Please don't vandalise the temples. Spreading hatred is not Islam, don't Embarass Muslims. 🙏 — Sumaiya Nawaz Khan (@Sumaiya_N_Khan1) 16 September 2019

इस बीच कुछ लोगों ने लिखा है कि घोटकी की पुलिस अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है. रफ़ीक़ खोकर ने लिखा है, ''मैंने घोटकी के डीपीओ से बात की. 50 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है.

Just talked to DPO #Ghotki. Cases against 50 identified culprits hv been registered for riotting and blasphemy under 295/PPC (attacking places of worship).

2 main culprits leading the mob hv also been arrested. Rest are absconding. police is tracing them. Nobody is above the law. — Rafique Khokhar (@RafiqueAhmedK19) 16 September 2019

पत्रकार अली हसन के मुताबिक़, शनिवार को नौवीं क्लास के एक छात्र ने स्कूल के हिंदू शिक्षक पर पढ़ाई के दौरान पैग़म्बर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाया.

छात्र के पिता ने इस बारे में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद ईशनिंदा की धारा 295सी के तहत केस दर्ज करके शिक्षक को गिरफ़्तार कर लिया गया.

बीबीसी इनमें से किसी वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

पाकिस्तान की सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता और सिंध के सूचना और श्रम मंत्री सईद ग़नी ने बताया कि इस मामले में शिक्षक के ख़िलाफ़ शनिवार को एफ़आईआर हुई और रविवार को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.

उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर आरोप सही साबित हुए तो क़ानून के मुताबिक़ मुक़दमा चलाया जाएगा.

उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि वो जनभावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से पूरे समुदाय को दोष नहीं दिया जा सकता.

घोटकी शहर में क़रीब 30 फ़ीसदी हिंदू रहते हैं जबकि पूरे ज़िले में हिंदुओं की आबादी 20 से 25 फ़ीसदी के बीच है.