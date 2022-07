पश्चिमी देशों से श्रीलंका की गुहार, रूस पर न लगाए प्रतिबंध, हम सड़कों पर आ जाएंगे!

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 18 जुलाई : श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (acting president of sri lanka ranil Wickremesinghe) ने कहा कि, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का सबसे बुरा असर कम विकसित राष्ट्रों को होगा। रानिल विक्रमसिंघे ने आगे चिंता प्रकट करते हुए कहा कि, रूस पर लगाए जा रहे अलग-अलग प्रतिबंधों से खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका सबसे बुरा प्रभाव कम विकसित देशों पर पडे़गा। उन्होंने आगे कहा कि, यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर पश्चिमी देश जिस तरह से रूस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगा रहे हैं, इससे मास्को को घुटने पर नहीं लाया जा सकता है।



English summary

Sri Lanka's interim President Ranil Wickremesinghe on Sunday told the West that the sanctions on Russia for its aggression in Ukraine will not bring Moscow to its knees, but instead badly hurt the rest of the third world in terms of food shortages and spiralling prices.