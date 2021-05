दुनिया में पहली बार धधकते ज्वालामुखी की बिक्री, खरीदने वाले लगा रहे लंबी लंबी बोली

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 17: अब तक आपने जमीन-जायदाद, दुकान मकान की खरीद और बिक्री देखी होगी लेकिन दुनिया में पहली बार धधकते ज्वालामुखी की बिक्री हो रही है। ज्वालामुखी की ये बिक्री आइसलैंड नाम के एक देश में हो रही है, जहां ज्वालामुखी को खरीदने के लिए लोग पैसों की बारिश करने के लिए तैयार हैं। ये ज्वालामुखी पूरी तरह से एक्टिव है और पिछले 19 मार्च से इस ज्वालामुखी से धधकता लावा निकल रहा है।

English summary

For the first time in the world, volcanoes are being sold in Iceland, people are bidding for a long time to buy.