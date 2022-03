‘जरूरी था यूक्रेन में ऑपरेशन, अमेरिकी धमकी बर्दाश्त नहीं’, रैली में बरस रहे थे पुतिन, अचानक बंद हुआ LIVE

International

मॉस्को, मार्च 19: यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक विशालकाय रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां राष्ट्रपति पुतिन को देखते ही वहां मौजूद उनके हजारों समर्थक 'पुतिन.. पुतिन... रसिया... रसिया' के नारे लगाने लगे। और समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को जायज ठहराने की भी कोशिश शुरू कर दी। लेकिन, तभी रूसी राष्ट्रपति का टेलीविजन लाइव टेलीकास्ट बीच में ही बंद हो गया।

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s

यूक्रेन युद्ध का 23वां दिन, रूसी सेना को थकते देख जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार, पुतिन के लिए अब जीत असंभव?

English summary

The Russian president was addressing his supporters at a rally for the first time since starting the Ukraine war, but suddenly the TV stopped live.