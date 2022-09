पुतिन के परमाणु हमले की धमकी से डर गए पश्चिमी देश! ब्रिटेन ने कहा, 'चेतावनी को गंभीरता से लें'

International

लंदन, 21 सितंबर : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषण की। इस विषय पर ब्रिटिश विदेश मंत्री गिलियन कीगन (British foreign minister Gillian Keegan) ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, पुतिन के धमकी भरे भाषण को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बता दें कि, पश्चिमी देशों से तनाव के बीच पुतिन ने बुधवार को आंशिक सैन्य लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने इस दौरान पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी।

Russian president Vladimir Putin's speech Wednesday - in which he announced partial military mobilisation to prolong the war in Ukraine, accused the West of nuclear blackmail, and spoke of 'lots of weapons' to counter 'threats' to Russia - must be taken seriously, British foreign minister Gillian Keegan said.