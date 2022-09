पुतिन की 'रूसी दुनिया' वाली नई विदेश नीति, भारत-चीन रिश्तों का जिक्र, क्या इससे अमेरिका को फर्क पड़ेगा?

International

oi-Artesh Kumar

मास्को/लंदन, 7 सितंबर : यूक्रेन संकट और अमेरिका और यूरोपीय देशों से बिगड़ते रिश्तों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने एक नई विदेश नीति (new foreign policy) सिद्धांत को मंजूरी दी है। यह विदेश नीति 'रूसी दुनिया'के ईर्द गिर्द वाली अवधारणा पर आधारित है। जानकार बताते हैं कि, रूसी दुनिया पर आधारित यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत रूढिवादी विचारक विदेशों में रूसी-भाषियों के समर्थन में हस्तक्षेप को सही ठहराते हैं।



English summary

President Vladimir Putin on Monday approved a new foreign policy doctrine based around the concept of a “Russian World”, a notion that conservative ideologues have used to justify intervention abroad in support of Russian-speakers. The “humanitarian policy” says Russia should “protect, safeguard and advance the ideals of the Russian World”.