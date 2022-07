अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के घर जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, विध्वंसक ड्रोन का होगा सौदा!

International

Artesh Kumar

मास्को, 19 जुलाई : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladmir Putin Iran Visit) यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद पहली बार सोवियत संघ के सदस्य रहे देशों से बाहर ईरान की यात्रा पर जा रहे हैं। बता दें कि, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में अपने पश्चिम एशिया के दौरे से लौट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि, पुतिन ईरान दौरे के क्रम में घातक ड्रोन का सौदा कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में किया जा सकता है। पुतिन ईरान दौरे के क्रम में वहां देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ल अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) से मुलाकात करेंगे।



English summary

Vladimir Putin visits Iran today for his first trip outside the former Soviet Union since the invasion of Ukraine. The Russian president will meet Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, as he seeks to bolster the few foreign alliances his regime still enjoys.