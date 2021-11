सिंगापुर-भारत के बीच 'वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन' शुरू करने की घोषणा, यात्रियों के लिए खुशखबरी, जानें नियम

International

सिंगापुर, नवंबर 21: भारतीय यात्रियों को खुशखबरी देते हुए सिंगापुर ने भारत के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है और सिंगापुर के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएस) ने रविवार को कहा कि, भारत के साथ सिंगापुर की 'वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन' (वीटीएल) 29 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से हर दिन 6 उड़ाने उड़ेंगी। चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) की रिपोर्ट के अनुसार, सीएएएस ने कहा कि, उसने दोनों देशों के बीच शिड्यूल्ड कॉमर्शियल फ्लाइटों को फिर से शुरू करने पर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है।

It has been announced to start 'Vaccinated Travel Lane' between India and Singapore, under which 6 flights will operate from India every day. Know the rules and guidelines.