वर्दी में छेद करवाकर कैदियों से संबंध बनाती थी अमेरिका की महिला जेलर, कोर्ट ने कैदियों के पास ही भेजा

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 04: अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जेलर को बेहद अजीब गुनाह के लिए जेल भेजा गया है। महिला जेलर के ऊपर ऐसा मुकदमा चला है और फैसला आया है, जिसकी कल्पना भी अमेरिका के लोगों ने नहीं की होगी। कैलिफोर्निया की एक जेलर को 7 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। जेलर पर आरोप है कि उसने अपनी पैंट में छेद करवाकर करीब दर्जन भर कैदियों के साथ शारीरिक संबंध कायम किया।

English summary

A female jailer in the US has been sentenced to 7 months in prison for having sex with inmates by piercing them in their uniforms.