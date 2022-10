USA ने तालिबान सदस्यों पर लगाया VISA प्रतिबंध, महिलाओं पर 'दमन' को लेकर अमेरिका का कड़ा रूख

International

अमेरिका (USA) ने तालिबान के सदस्यों और अफगानिस्तान में महिलाओं, लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा कि वीजा प्रतिबंध नीति, वर्तमान और पूर्व तालिबानी सदस्यों, गैर-राज्य सुरक्षा समूहों के सदस्यों और अन्य लोगों के लिए वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों जिन्हें महिलाओं के दमन के लिए जिम्मेदार माना जाता है उन पर वीजा प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

English summary

The United States has imposed visa restrictions on members of the Taliban and other individuals responsible for the repression of women and girls in Afghanistan through policies and violence, Secretary of State Antony Blinken said.