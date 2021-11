भारतीय छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा जगह अमेरिका, US पढ़ने जाने वालों में 20% से ज्यादा छात्र भारतीय

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 15: भारतीय छात्रों के लिए कोरोना संक्रमण के दौरान भी सबसे पसंदीदा जगहों में अमेरिका अव्वल है। इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने गये अलग अलग देशों के छात्रों में 20 प्रतिशत से ज्यादा छात्र हिंदुस्तानी हैं और अमेरिका ने इसको लेकर गर्व जताया है। अमेरिका ने कहा है कि, कोविड-19 महामारी के बाद भी अमेरिका ने सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों का स्वागत किया है।

English summary

The US is still the most preferred destination for Indian students for higher education, with 20 percent of the students going to the US being Indians.