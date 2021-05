पाकिस्तान के खिलाफ 'इंटरनल रिव्यू' के आदेश, जो बाइडेन ने इमरान खान को क्यों नहीं किया फोन, सामने आई वजह

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/इस्लामाबाद, मई 31: डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीते थे तब उन्होंने शपथग्रहण से पहले ही पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया था और उनसे वैश्विक मसलों पर बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात करने के लिए शपथ ग्रहण का भी इंतजार नहीं किया था और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप-नवाज शरीफ की बातचीत ने इंटरनेशनल मीडिया में काफी सूर्खियां बटोरी थीं और डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ को 'बेहतरीन इंसान' बताया था। लेकिन, 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने मई खत्म होने को आ गया है, अभी तक जो बाइडेन ने इमरान खान को फोन नहीं किया है।

English summary

Joe Biden has ordered an internal review regarding Pakistan. The reason why the US President has not yet called Imran Khan has come to the fore.