भारत में मिले कोविड-19 के B.1.617 के खिलाफ दो वैक्सीन बेहद कारगर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी में खुलासा

वॉशिंगटन, मई 19: फाइजर और मॉडर्ना द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस वैक्सीन भारत में मिले स्ट्रेन के खिलाफ काफी ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का वेरिएंट मिला है, उसका नाम बी.1.617 है और भारत में कोरोना वायरस से मची तबाही के पीछे कोरोना वायरस का यही वेरिएंट काफी ज्यादा जिम्मेदार है। न्यूयॉर्क स्टडी की ताजा स्टडी में कहा गया है कि भारत में मिले कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बी.1.617 काफी तेजी से लोगों को संक्रमित करता है और ये वेरिएंट काफी खतरनाक भी है।

A New York University study showed that the Pfizer and Moderna vaccines have proved to be very effective against the B.1.617 variant of the corona virus found in India.