''अफगानिस्तान में अपनी मर्जी से जब चाहेंगे, तब करेंगे ड्रोन एयरस्ट्राइक'', अमेरिका के दावे से इमरान खान फंसे

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 01: अफगानिस्तान से अमेरिका पूरी तरह से जा चुका है और तालिबान ने अफगानिस्तान की पूर्ण आजादी का ऐलान कर दिया है। लेकिन, अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक कर सकता है। पेंटागन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में ड्रोन हमला करना जारी रखेगा।

English summary

The Pentagon has said that it can carry out drone strikes in Afghanistan at any time of its own free will. After which questions are being raised on Pakistan.