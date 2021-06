फूटी किस्मत: शख्स ने दुर्लभ 'सोने की मछली' को पकड़ा, बीमार समझकर वापस पानी में फेंका

International

Abhijat Shekhar

आरकंसॉ, जून 07: कहते हैं जब किसी की किस्मत ही फूटी हो तो वो हाथ में आया खजाना भी फेंक सकता है और अमेरिका में ऐसा ही हुआ है। अमेरिका में एक शख्स ने अनजाने में अपना लाखों का नुकसान कर लिया है। उसके हाथ में एक दुर्लभ मछली के तौर छोटा खजाना लग गया था और वो शख्स रातों रात लखपति बन सकता था, लेकिन उसने हाथ में आया मौका गंवा दिया। अमेरिका के आरकंसॉ का ये वाकया है, जहां एक शख्स के हाथ में एक दुर्लभ मछली लगी थी लेकिन उसने उसे बीमार समझकर वापस पानी में छोड़ दिया।

English summary

In America, a man caught a rare 'gold fish', but after thinking she may be ill, he released the fish back into the water.