अमेरिका: डकैतों से एनकाइउंटर के दौरान ह्यूस्टन पुलिस ने एक साल के बच्चे के सिर में मारी गोली

International

oi-Abhijat Shekhar

ह्यूस्टन: अमेरिका की ह्यूस्टन पुलिस पर एक साल के एक अश्वेत बच्चे के सिर में गोली मारने का इल्जाम लगा है। आरोप है कि ह्यूस्टन पुलिस ने कार में बैठे एक बच्चे के सिर में गोली मार दी। ह्यूस्टन पुलिस पर लगे ये आरोप बेहद सनसनीखेज हैं और पूरे अमेरिका में इसकी निंदा की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डकैतों को पकड़ने के दौरान पुलिस ने बच्चे के सिर में गोली मार दी।

Pray for 1-year-old Legend Smalls! 🙏🏾

This baby boy is fighting for his life in the NICU — struggling to breathe and move on his own — after @houstonpolice shot him in the HEAD at a gas station. Little Legend and his mom Daisha deserve so much better than this nightmare! pic.twitter.com/iTLT0bFepC