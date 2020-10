VIDEO: अमेरिका में वोट डालने आए लोग करने लगे डांस, वजह जानकर हो जाएंगे खुश

International

oi-Rahul Kumar

वॉशिंगटन। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट कैंडीडेट जो बाइडेन से है। यह चुनाव अमेरिकी इतिहास के सबसे अहम चुनावों में एक माना जा रहा है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार अमेरिकी मदतान केंद्रों पर जाकर वोट करने से बच रहे हैं। ऐसे में कई समूह लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए वे डांस, सॉन्ग, पोस्टर और कार्टूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करने का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक समूह मतदान केंद्र के बाहर डांस करता नजर आ रहा है। @ResistanceRev नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में मतदान के केंद्र के बाहर लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। वहीं पर एक समूह गाने की धुन पर थिरक रहा है। उनके साथ-साथ वोट डालने आए लोग भी डांस कर रहे हैं।

ट्विटर पर शेयर किए गए इस 37 सेकेंड के वीडियो को अभी तक लगभग तीन मिलियन लोगों ने देखा है। वहीं लगभग 10 हजार लोगों इस वीडियो को रीट्वीट किया है। वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर अकाउंट पर सभी को वोट डालने के लिए कहा गया है। इस वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं। RodWalkerNola के ट्विटर यूजर ने लिखा कि, पोल डांस देखने के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है, केवल आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए।

A whole mood! The joyful defiance of dancing in line at the polls in a “f*** 2020” Tshirt is what voting in 2020 looks like! Nothing and no one is getting in the way of our joy and our vote! #joyisanactofresistance #joytothepolls @JoyToThePolls #vote #EarlyVoting #TurnUp #Philly pic.twitter.com/2i8gKO1Gv5