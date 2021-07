कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर अमेरिका का बदला स्टैंड, जानिए जो बाइडेन के अधिकारियों की नई राय

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 19: 'चीनी वायरस' के कथित लैब लीक पर अमेरिका में जो बाइडेन की डेमोक्रेट सरकार ने बेहद नाटकीय अंदाज में अपनी राय बदल ली है। जो बाइडेन प्रशासन कोरोना वायरस की उत्पत्ति को काफी ज्यादा सीरियस होकर ले रहा है और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन टीम के ज्यादातर सदस्यों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अपनी राय बना ली है।

सऊदी अरब-UAE के बीच सबसे बड़े विवाद पर बनी सहमति, खाड़ी देशों में खत्म हुआ बड़ा टेंशन

English summary

The views of the US government regarding the origin of the corona virus have changed. Know what is the new stand of the Joe Biden administration?