बाइडेन-जिनपिंग की बैठक से पहले और बढ़ी टेंशन, ताइवान को लेकर भिड़े अमेरिका और चीन

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 14: यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक से पहले अमेरिका और चीन के बीच का विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। ताइवान पर चीन की धमकी के बाद अमेरिका ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं, जिसके बाद संभावना इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि, शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बैठक भी तनावपूर्ण रहेंगे।

English summary

Before the meeting of Joe Biden and Xi Jinping, Antony Blinken has spoken to the Foreign Minister of China and expressed concern about Taiwan.