Explain: चीन की चिप इंडस्ट्री को बुरी तरह से कुचल रहा है अमेरिका, क्या भारत उठा पाएगा फायदा?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 05: अमेरिका ने अब चीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी युद्ध छेड़ दिया है और चीन की तकनीकी प्रगति को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका ताबड़तड़ कमद उठाए जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अमेरिकी कंपनियों एनवीआईडीआईए और एएमडी द्वारा चीन में डिजाइन किए गए उन्नत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) के शिपमेंट को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि वह इन उत्पादों के संभावित सैन्य इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। वहीं, अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर चीन ने कहा है, कि इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन, सवाल ये भी हैं, कि क्या भारत इसका फायदा आने वाले वक्त में उठ सकता है।

America has rained sanctions on China's semiconductor and technology industry, will India be able to take advantage of the opportunity?