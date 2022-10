बाइडेन प्रशासन ने एलिजाबेथ जोन्स को भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास में नियुक्त किया, अंतरिम प्रभार सौंपा

International

oi-Artesh Kumar

बाइडेन प्रशासन ((US Biden Administration) ने विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स (Elizabeth Jones) को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में नियुक्त किया है। वह अंतरिम प्रभारी के रूप में नियुक्त की गई हैं।अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है।

एलिजाबेथ जोन्स जल्द नई दिल्ली रवाना होंगी

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि राजदूत एलिजाबेथ जोन्स अंतरिम प्रभारी के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगी। राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने कुछ समय पहले ही अफगान पुनर्वास प्रयासों के समन्यक के तौर पर कार्य कर चुकी है।

कार्य का लंबा अनुभव

इससे पहले राजदूत जोन्स यूरोप और यूरेशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री, पूर्व में मौजूद पड़ोसी देशों के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री और कजाकिस्तान के रूप में कार्य किया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वह कैरियर एंबेसडर की सर्वोच्च विदेश सेवा रैंक रखती हैं।

क्या करेंगी, एलिजाबेथ जोन्स

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में राजदूत एलिजाबेथ जोन्स दोनों देशों की सरकारों और लोगों की बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और उसे विस्तार देने की दिशा में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास की अंतर-एजेंसी टीमों में शामिल होंगी। एक ऐसी साझेदारी जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है।

ये भी पढ़ें :ऋषि सुनक की जीत 'आश्चर्यजनक','ग्राउंडब्रेकिंग माइलस्टोन',बाइडेन UK के नए PM से मिलने को 'इच्छुक'

English summary

The Biden administration has appointed senior foreign service officer Elizabeth Jones the Chargé d’Affaires ad interim at the US Embassy in New Delhi, an official announcement said.