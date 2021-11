अमेरिकी सीक्रेट चुरा-चुराकर 'धनवान' बना है चीन, पहली बार शी जिनपिंग के जासूस को मिली सजा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 06: चीन की कंपनियों से लेकर चीन की सरकार पर लगातार जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि, चीन की कंपनियों ने अमेरिका से इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी की चोरी की, कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर देने लगा। लेकिन, पहली बार एक चीनी जासूसी को जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया गया है। अमेरिका में एक चीनी जासूस को अमेरिकी विमान कंपनियों के व्यापारिक सीक्रेट चुराने के आरोप में दोषी ठहराया गया है।

English summary

A spy from the People's Republic of China has been convicted of stealing confidential information related to the US aviation sector and trade.