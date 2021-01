US Capitol Violence:कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप के समर्थकों का हंगामा, 1 महिला की मौत, बाइडेन बोले- ये राजद्रोह

International

oi-Pallavi Kumari

US Capitol Violence Update: अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावी नतीजों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया है। जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और एक नागरिक को गोली भी लगी है। रॉयटर के मुताबिक इस हिंसा में एक नागरिक को गोली लगी है। हिंसा (US Capitol mob violence) की वजह से वहां स्तिथि खराब हो गई है। वहीं फेसबुक ने समर्थकों संबोधित करने वाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का वीडियो हटा दिया है। पूरे मामले पर राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जो बाइडेन (Joe Biden) ने इसे राजद्रोह कहा है। जो बाइडेन ने कहा है, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आह्वान करता हूं कि वह अपनी शपथ को निभाएं और संविधान की रक्षा करें। जो बाइडेन ट्रंप से कहा है कि वो इस हिंसा और घेराबंदी को खत्म करने की मांग करें।

जो बाइडेन ने कहा, मैं साफतौर पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो हंगामा और हिंसा हो रहा है, हमने देखा, हम वैसे तो बिल्कुल नहीं हैं। ये वैसे लोगों की छोटी संख्या है, जो कानून नहीं मानते हैं।

जो बाइडेन बोले, इस वक्त हमारा लोकतंत्र एक हमले के अधीन है। इस वक्त हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हम उससे अलग है। कैपिटल बिल्डिंग में हमला हमारी स्वतंत्रता के गढ़ पर हमला है। हमारे नप्रतिनिधियों और कैपिटल हिल पुलिस पर हमला, जिन्हें बचाने की हमने कसमें खाई थीं।

#WATCH | I call on President Trump to go on national television now to fulfil his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege: US President-Elect Joe Biden on US Capitol mob violence pic.twitter.com/CEaChwBsdd